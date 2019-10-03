Kayseri U-18 Basketbol Ligi 2. hafta maçı

Kayseri 2019-2020 sezonu U18 Erkekler Ligi'nde oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Talas Gençlik ve Spor Kulübü önünde baştan sona üstün bir görüntü çizen Hasketbol Gençlikspor, parkeden 79-24 gibi farklı bir skor ile galip ayrıldı.

Baştan sona önde götürdüğü maçta son periyotta, az süre alan oyunculara yer veren Hasketbol Gençlikspor rakibi karşısında zorlanmadı. Maçta Hasketbol Gençlikspor' da Burak Sertkaya, 17 sayı, 10 asist, 4 top çalma ve 6 ribaunt ile en değerli oyuncu oldu. Kaan Erdinç ise 10 sayı ve 14 ribaunt ile takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Kulüp Başkanı ve antrenör Hasan Aksoyak, maç sonrası yaptığı değerlendirmede ''Sezonun 2. maçında güzel bir oyun sonucunda farklı bir galibiyet elde ettik. Tüm oyuncularıma süre verme şansı buldum. Özellikle U16 takımımızdan tecrübe kazanması için U18 takımda oynattığımız oyuncular son derece güzel bir performans sergiledi. Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İlerleyen maçlarda da hedefimiz güzel bir basketbol izlettirmek olacak. Centilmence mücadele eden rakip takım antrenör ve sporcularına teşekkür ediyorum'' dedi.