Kayseri U-18 Basketbol Ligi

Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi’nde Melikgazi Belediyespor ile Hasketbol Gençlikspor karşı karşıya geldi.
Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi'nde Melikgazi Belediyespor ile Hasketbol Gençlikspor karşı karşıya geldi. Maçın tamamını üstün oynayan Melikgazi Belediyespor, rakibi Hasketbol Gençlikspor'u 69-30 mağlup etti.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Muhammed Turp, Kemal Vural
Hasketbol Gençlik: Emre Safa Albayrak * , Kaan Erdinç * , Osman Çağatay Çağlar * , Alpay Nacar * , Batuhan Karaman *
Melikgazi Belediyespor: Ensar Aslanboğa *** , Ömer Erdinç *** , Umut Albayrak *** , Utku Kaynar *** , Ali Emre Öztürk ***
Periyotlar:
1. Periyot: 29-1 (Melikgazi lehine)
2. Periyot: 40-8 (Melikgazi lehine)
3. Periyot: 53-22 (Melikgazi lehine)
4. Periyot: 69-30 (Melikgazi lehine)