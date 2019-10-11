İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri U-18 Basketbol Ligi

Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi’nde Melikgazi Belediyespor ile Hasketbol Gençlikspor karşı karşıya geldi.

Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi'nde Melikgazi Belediyespor ile Hasketbol Gençlikspor karşı karşıya geldi. Maçın tamamını üstün oynayan Melikgazi Belediyespor, rakibi Hasketbol Gençlikspor'u 69-30 mağlup etti.


Salon: Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Muhammed Turp, Kemal Vural


Hasketbol Gençlik: Emre Safa Albayrak * , Kaan Erdinç * , Osman Çağatay Çağlar * , Alpay Nacar * , Batuhan Karaman *


Melikgazi Belediyespor: Ensar Aslanboğa *** , Ömer Erdinç *** , Umut Albayrak *** , Utku Kaynar *** , Ali Emre Öztürk ***


Periyotlar:


1. Periyot: 29-1 (Melikgazi lehine)


2. Periyot: 40-8 (Melikgazi lehine)


3. Periyot: 53-22 (Melikgazi lehine)


4. Periyot: 69-30 (Melikgazi lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.