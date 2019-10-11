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Kayseri U-18 Basketbol Ligi

Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi’nde Volkan Aksoy Spor Kulübü ile karşılaşan Talas Bahçelievler parkeden mutlu ayrıldı.

Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi'nde Volkan Aksoy Spor Kulübü ile karşılaşan Talas Bahçelievler parkeden mutlu ayrıldı. Sarı-Lacivertli takım rakibini 71-49 ile geçti.


Salon: Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Ferhat Barut, Mustafa Kahraman


Volkan Aksoy Spor Kulübü: Taha Sercan Gür * , Kaan Başbuğ * , Bezir Kraahmetoğlu * , Emre Beşdal * , Kemal Ege Öztürk *


Talas Bahçelievler: Şükrühan Beşdok *** , Umut Tütüncü *** , Deniz Beşdok *** , Yiğitcan Karaaslan *** , Bekir Saka ***


Periyotlar:


1. Periyot: 10-16 (Talas lehine)


2. Periyot: 19-39 (Talas lehine)


3. Periyot: 35-52 (Talas lehine)


4. Periyot: 49-71 (Talas lehine)

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