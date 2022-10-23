Kayseri U-18 Ligi A Grubu ekiplerinden Kılıçaslan Yıldızspor, ligin 2.
haftasında Erkilet Stadı 1 Nolu Saha'da oynadığı maçta Sanayi Esnafspor'u 10-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Stat:Erkilet 1 Nolu Saha
Hakemler: Abdulsamet Soytürk, Onur Özdal, Ali Yıldız
Sanayi Esnafspor: Ömer Faruk Uzunkol (Mert Bayram), Enes Koçyiğit (İbrahim Yük) , İsmail Ünal (Muhammed Yıldırım), Özbey Sarıdağ, Yunus Emre Yiğit (Albudsamet Gönüları) , Memiş Yılmaz, Mustafa Kemal Karan, Niyazi Albayrak, Enes Albayrak (Ahmet) , Barış Deniz, Emirhan Dokur
Kılıçaslan Yıldızspor: Baran Sofuoğlu, Arda Biçer (Berkan Taydemir) Eray Kepenek, Emre Akkoyun, M.Eren Sayman (Batuhan Evli), Mehmet Yıldız (Yiğit Atılgan), Umut Kayuncu, Alpaslan Kılıçaslan, Ömer Akdeniz, Eray Alıcı, İsmail Çetin (Ömer Daşçı)
Kırmızı Kart: Memiş Yılmaz (Dk. 42) (Sanayi Esnafspor)
Goller: Alpaslan Kılıçaslan (Dk.8), Arda Biçer (Dk. 20), Mehmet Yıldız (Dk. 24, dk. 26 ve dk. 57), Emre Akkoyun (Dk. 46, dk 48), Ömer Akdeniz (Dk. 63 ), Berkay Taşdemir (Dk. 73, dk 80) (Kılıçaslan Yıldızspor)