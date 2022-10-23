Kayseri U-18 Ligi

haftasında Erkilet Stadı 1 Nolu Saha'da oynadığı maçta Anadolu Gençlikspor'u 5-0 mağlup etti. Kayseri Atletikspor ligdeki ikinci maçından da galibiyet ile ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.

Stat: Erkilet 1 Nolu Saha

Hakemler: Yunus Emre Gerez, Kazım Enes Çona, Merve Nur Topaktaş

Kayseri Atletikspor: Arda Yiğt Küçük, Gökden Gökdemir, Resul Can Doğandemir, Adem Yerli, İsmail Can Önal, Yasin Özkardaş, Mehmet Şimşek, Çağan Zeki Doğan, Burak Altıntaş, Rasim Çelik, Atakan Demirezen

Anadolu Gençlikspor: Şevki Dursun, Eren Coşkun, Musa Özsay, Emrullah Koçyiğit, M.Emre Benli, Necmettin Şahin Pınar, Muhammed Enes Zeytin, Gökhan Morsümbül, Mehmet Emin Yüksel, Mustafa Talha Babacan, Yusuf Sena Yakut

Goller: Yasin Özkardaş (Dk. 2, dk 42, dk 55), Resul Can Doğandemir (Dk. 15), Mehmet Şimşek (Dk. 41) (Kayseri Atletikspor)