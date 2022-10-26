İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri U-18 Ligi'nde 18 maçta 133 gol atıldı

Kayseri U-18 Ligi’nde hafta bol gollü şekilde geride kaldı.

Kayseri U-18 Ligi'nde hafta bol gollü şekilde geride kaldı. Ligin 2. haftasında en farklı galibiyeti Kocasinan Şimşekspor, Cuma Uluçayspor'a karşı 13-0 ve Erciyesgücüsor, Talas Denizspor'a karşı 14-1'lik skorlar ile aldı.


Kayseri U-18 Ligi'nde geride kalan haftada oynanan mücadeleleri izleyen sporseverler U-18 Ligi'nde 18 karşılaşmada tam 133 gol izledi. Haftanın en gollü karşılaşması ise Erciyesgücüspor'un Cuma Uluçayspor'u 14-1 mağlup ettiği karşılaşma oldu. Bu karşılaşmada tam 15 gol atıldı. U-18 Ligi'nin 2. haftasının tek beraberlikle sonuçlanan karşılaşması Kayseri İdmanyurdu-Yeşilspor karşılaşmasında ise karşılıklı 1'er gol vardı.


U-18 Ligi'nde 2.haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;


A Grubu


Kılıçaslan Yıldızspor-Sanayi Esnafspor:9-0


Kayseri Demirspor-Amaratspor:5-0


Kocasinan Şimşekspor-Cuma Uluçayspor:13-0


Erciyesgücüspor-Talas Denizspor:14-1


Hacılar Erciyesspor-İlbeyspor:9-2


Anayurt Finalspor-Kocasinan Gençlikspor:7-0


B Grubu


Kayseri Yolspor-Anadolu Yıldızlarıspor:3-1


Sungur FK-Gaziosmanpaşaspor:2-1


Talasgücü Belediyespor-Argıncık Esnafspor:7-1


Esen Makine Erciyes-Makfitspor:4-1


Erkiletspor-Kayseri Gençlerbirliği:7-0


Kocasinan Ülküspor-Gültepespor:2-1


C Grubu


Kayseri İdmanyurdu-Yeşilspor:1-1


Kayseri Şekerspor-Tomarza Belediyespor:9-0


Develispor-Kocasinan Gençlikspor:6-1


Develi Erciyesspor-Talas Anayurtspor:5-1


Kayseri Atletikspor-Anadolu Gençlikspor:5-0


Erciyesgücüspor-Buğdaylıspor:13-1

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.