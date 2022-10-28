Kayseri U-18 Ligi'ne Mustafa Onur Sümengen adı verildi

Kayseri U-18 Futbol Ligi’ne, geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Develispor alt yapısında yetişen ve son olarak Develi Erciyesspor forması giyen kaleci Mustafa Onur Sümengen’in ismi verildi.
Kayseri U-18 Futbol Ligi'ne, geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Develispor alt yapısında yetişen ve son olarak Develi Erciyesspor forması giyen kaleci Mustafa Onur Sümengen'in ismi verildi.
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Mutlu Önal, 2022-2023 sezonunda U-18 Futbol Ligi'nin Mustafa Onur Sümengen Sezonu U-18 Ligi olarak adlandırıldığını söyledi. Develispor altyapısında yetişen hayatının baharında uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden kaleci Mustafa Onur Sümengen'in ismini U-18 Ligi'ne verdiklerini KASKF Başkanı Mutlu Önal, “Genç yaşta kaybettiğimiz sporcu kardeşimizin ismini U-18 Ligi'ne adını verdik. U-18 Futbol Ligimizi 2022-2023 Mustafa Onur Sümengen Sezonu U-18 Ligi olarak isimlendiriyoruz” dedi.