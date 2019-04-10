Kayseri U-19 Futbol Ligi'nde şampiyon olan takımlar belli oldu

Bu sezon 14 takımın çift devreli lig usulüne göre mücadele ettiği Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde bitime iki hafta kala şampiyonlar belli oldu.

Kayseri'yi U-19 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan iki takımın belirlendiği Brinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde son iki haftaya girildi. Ligde 67 puan ile lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor ile en yakın takipçisine 7 puan fark atan 64 puanlı Kocasinan Şimşekspor takımları bitime iki hafta kala mutlu sona ulaştı. Bundan sonraki iki haftada prestij mücadelesi verecek olan Talasgücü Belediyespor ile Kocasinan Şimşekspor takımları Kayseri'yi U-19 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkını elde etmiş durumda. Bu ligde küme düşecek iki takım kesinlik kazanırken lige veda edecek iki takım ise son hafta maçlarından alınacak sonuçlar ile kesinleşecek.