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Kayseri U11 Ligi fikstürü çekildi

Kayseri’de 2022-2023 futbol sezonu U11 Ligi fikstürü çekildi.

Kayseri'de 2022-2023 futbol sezonu U11 Ligi fikstürü çekildi.


Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi üyeleri Melih Candan, Murat Akgöz, Dursun Açıkyürek, fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ve yöneticileri katıldı. U11 Ligi bu sezon 24 takımla A,B ve C gruplarında 8'er takım mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak olan Play-Off maçları sonrası birinci olan takım Kayseri şampiyonu olacak. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında gruplar ve maçlar belli oldu. U11 Liginde ilk hafta maçları ise şu şekilde:


A Grubu (1.Hafta)


Talas Denizspor-Tomarza Belediyespor


Gültepespor-Güneşspor


Gençlikspor-Makfitspor


Talasgücü Belediyespor-Erkiletspor



B Grubu (1.Hafta)


Anayurt Finalspor-Fatih Yurt SK


İlbeyspor-Sarız Anadoluspor


G.O. Paşaspor-Kılıçaslan Yıldızspor


Sarızspor-Kayseri Atletikspor



C Grubu (1.Hafta)


Bayraktarspor-Kocasinan Şimşekspor


Hacılar Erciyesspor-Kayseri Şekerspor


Kayseri Demirspor-Argıncıkspor


Esen Metalspor-Spor A.Ş

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