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Kayseri U12 Ligi fikstürü çekildi

Kayseri’de 2022-2023 futbol sezonu U12 Ligi fikstürü çekildi.

Kayseri'de 2022-2023 futbol sezonu U12 Ligi fikstürü çekildi.


Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi üyeleri Melih Candan, Murat Akgöz, Dursun Açıkyürek, fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ve yöneticileri katıldı. U12 Ligi bu sezon 30 takımla 5 grupta oynanacak ve A,B,C, D ve E gruplarında 6'şar takım mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar arasında ise çapraz eşleşme usulüne göre oynanacak. Çeyrek finale kalan 5 takım, lig usulü tek devreli lig oynayacak ve birinci olan takım Kayseri şampiyonu olacak. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında gruplar ve maçlar belli oldu. U12 Ligi'nde ilk hafta maçları ise şu şekilde:


A Grubu (1. hafta)


Tomarza Belediyespor-Kayseri Şekerspor


Doğa Gençlikspor-Sungur FK


Develi Erciyesspor-Spor A.Ş


B Grubu (1. hafta)


Sarız Anadoluspor-Gültepespor


Erkiletspor-Makfitsor


Anayurt Finalspor-İlbeyspor


C Grubu (1. hafta)


Kayseri Atletikspor-Talas Denizspor


Başakpınarspor-Kayseri Demirspor


Argıncık Esnafspor-Bayraktarspor


D Grubu (1. hafta)


Kılıçaslan Yıldızspor-Hacılar Erciyesspor


Argıncıkspor-Sarızspor


Kocasinan Şimşekspor-Güneşspor


E Grubu (1. hafta)


G. O. Paşaspor-Gençlikspor


Kayseri Yolspor-Talasgücü Belediyespor


Fatih Yurt SK-Esen Metalspor

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