Kayseri U12 Ligi fikstürü çekildi

Kayseri’de 2022-2023 futbol sezonu U12 Ligi fikstürü çekildi.
Kayseri'de 2022-2023 futbol sezonu U12 Ligi fikstürü çekildi.
Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi üyeleri Melih Candan, Murat Akgöz, Dursun Açıkyürek, fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ve yöneticileri katıldı. U12 Ligi bu sezon 30 takımla 5 grupta oynanacak ve A,B,C, D ve E gruplarında 6'şar takım mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar arasında ise çapraz eşleşme usulüne göre oynanacak. Çeyrek finale kalan 5 takım, lig usulü tek devreli lig oynayacak ve birinci olan takım Kayseri şampiyonu olacak. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında gruplar ve maçlar belli oldu. U12 Ligi'nde ilk hafta maçları ise şu şekilde:
A Grubu (1. hafta)
Tomarza Belediyespor-Kayseri Şekerspor
Doğa Gençlikspor-Sungur FK
Develi Erciyesspor-Spor A.Ş
B Grubu (1. hafta)
Sarız Anadoluspor-Gültepespor
Erkiletspor-Makfitsor
Anayurt Finalspor-İlbeyspor
C Grubu (1. hafta)
Kayseri Atletikspor-Talas Denizspor
Başakpınarspor-Kayseri Demirspor
Argıncık Esnafspor-Bayraktarspor
D Grubu (1. hafta)
Kılıçaslan Yıldızspor-Hacılar Erciyesspor
Argıncıkspor-Sarızspor
Kocasinan Şimşekspor-Güneşspor
E Grubu (1. hafta)
G. O. Paşaspor-Gençlikspor
Kayseri Yolspor-Talasgücü Belediyespor
Fatih Yurt SK-Esen Metalspor