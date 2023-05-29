Kayseri U12 Ligi fikstürü çekildi

Kayseri'de 2022-2023 futbol sezonu U12 Ligi fikstürü çekildi.

Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi üyeleri Melih Candan, Murat Akgöz, Dursun Açıkyürek, fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ve yöneticileri katıldı. U12 Ligi bu sezon 30 takımla 5 grupta oynanacak ve A,B,C, D ve E gruplarında 6'şar takım mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar arasında ise çapraz eşleşme usulüne göre oynanacak. Çeyrek finale kalan 5 takım, lig usulü tek devreli lig oynayacak ve birinci olan takım Kayseri şampiyonu olacak. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında gruplar ve maçlar belli oldu. U12 Ligi'nde ilk hafta maçları ise şu şekilde:

A Grubu (1. hafta)

Tomarza Belediyespor-Kayseri Şekerspor

Doğa Gençlikspor-Sungur FK

Develi Erciyesspor-Spor A.Ş

B Grubu (1. hafta)

Sarız Anadoluspor-Gültepespor

Erkiletspor-Makfitsor

Anayurt Finalspor-İlbeyspor

C Grubu (1. hafta)

Kayseri Atletikspor-Talas Denizspor

Başakpınarspor-Kayseri Demirspor

Argıncık Esnafspor-Bayraktarspor

D Grubu (1. hafta)

Kılıçaslan Yıldızspor-Hacılar Erciyesspor

Argıncıkspor-Sarızspor

Kocasinan Şimşekspor-Güneşspor

E Grubu (1. hafta)

G. O. Paşaspor-Gençlikspor

Kayseri Yolspor-Talasgücü Belediyespor

Fatih Yurt SK-Esen Metalspor