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Kayseri U13 Ligi fikstürü çekildi

2022-2023 futbol sezonu U13 Ligi fikstürü çekildi.

U13 Ligi 20 Mayıs'ta başlayacak.


Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkanı Mutlu Önal, Tertip Komitesi üyeleri Melih Candan, Murat Akgöz ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri, ve yöneticileri katıldı. U13 Ligi bu sezon 30 takımla 4 grupta mücadele edecek. A ve B grupları 7'şerli olurken C ve D grupları ise 8 takımlı oldu. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında gruplar ve maçlar belli oldu. U13 Liginde ilk hafta maçları ise şu şekilde:


A Grubu (1.Hafta)


Kocasinan Şimşekspor-Kılıçaslan Yıldızspor



Gültepespor-Makfitspor


Hacılar Erciyesspor-Gençlikspor


Kayseri Atletikspor (BAY)



B Grubu (1.Hafta)


Yukatel Kayserispor-Sungur FK


Fatih Yurt FK-Doğa Gençlikspor


İlbeyspor-Başakpınarspor


Güneşspor (BAY)



C Grubu (1.Hafta)


Pınarbaşı Gençlerbirliği-Anayurt Finalspor


Argıncık Esnafspor-Palasspor


Kayseri Demirspor-Kayseri Yolspor


Sarızspor-Kayseri Şekerspor



D Grubu (1.Hafta)


Erkiletspor-Yeşilhisar Belediyespor


Bayraktarspor-Argıncıkspor


Talasgücü Belediyespor-Develispor


Develi Erciyesspor-Yerköyspor

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