Kayseri U13 Ligi fikstürü çekildi

U13 Ligi 20 Mayıs'ta başlayacak.

Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkanı Mutlu Önal, Tertip Komitesi üyeleri Melih Candan, Murat Akgöz ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri, ve yöneticileri katıldı. U13 Ligi bu sezon 30 takımla 4 grupta mücadele edecek. A ve B grupları 7'şerli olurken C ve D grupları ise 8 takımlı oldu. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında gruplar ve maçlar belli oldu. U13 Liginde ilk hafta maçları ise şu şekilde:

A Grubu (1.Hafta)

Kocasinan Şimşekspor-Kılıçaslan Yıldızspor

Gültepespor-Makfitspor

Hacılar Erciyesspor-Gençlikspor

Kayseri Atletikspor (BAY)

B Grubu (1.Hafta)

Yukatel Kayserispor-Sungur FK

Fatih Yurt FK-Doğa Gençlikspor

İlbeyspor-Başakpınarspor

Güneşspor (BAY)

C Grubu (1.Hafta)

Pınarbaşı Gençlerbirliği-Anayurt Finalspor

Argıncık Esnafspor-Palasspor

Kayseri Demirspor-Kayseri Yolspor

Sarızspor-Kayseri Şekerspor

D Grubu (1.Hafta)

Erkiletspor-Yeşilhisar Belediyespor

Bayraktarspor-Argıncıkspor

Talasgücü Belediyespor-Develispor

Develi Erciyesspor-Yerköyspor