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Kayseri U14 Play-Off

U14 Ligi Play-Off 2.

maçında Erkiletspor rakibi Kocasinan Şimşekspor'u 2-0 yendi. Erkiletspor aldığı galibiyetle puanını 4'e yükselterek Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.



Stat: Erkilet Stadı


Hakem: Ömer Hürcan Yücel


Erkiletspor U14: Ali Toprak, Semin Narin, Arda Yardım (Onur Sarı Dk.32), M. Sami, Harun Dinç, Berat Acar, Bilal Kabak, Tekin Sönmez (Alperen Durgut Dk.50) (Kayahan Gülbahar Dk.65), Adil, Recep Eryılmaz, Tolga Koçak


Kocasinan Şimşekspor U14: Çetin Çağrı Yaman, Furkan Cona, Mehmet Küçük, Şükrü Gümüşoluk, Samet Gökçe, Alaattin Dursun, Halit Can Gök, Barış Coşkun (Eren Aktaş Dk.60), Sıddık Bülbül, Ömer Faruk Çamdalı (Rıza Emir Dk.30), Eyüp Efe Ayırtır


Goller: Semih (Dk.4 ), Harun (Dk.6) (Erkiletspor)

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