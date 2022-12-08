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Kayseri U16 Ligi fikstürü çekildi

Kayseri U16 Ligi 2022-2022-3 sezonu fikstür çekimi yapıldı.


Kayseri U16 Ligi 2022-2023 futbol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilciliği tertip komitesi üyeleri, ASKF yönetim kurulu üyeleri, ve kulüp temsilcileri katıldı. 35 takımın katılacağı U16 liginde yeni sezonda 4 grupta oynanmasına karar verildi. 3 grupta 9 takım 1 grupta ise 8 takım mücadele edecek. 4 grupta oynanacak olan tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Play-Off maçları oynayacak. Play-Off'ta şampiyon olan takım Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek. U16 Ligi 17-18 Aralık'ta başlaması bekleniyor. Çekilen fikstür çekimi sonrası gruplar ve ilk hafta maçları ise şu şekilde oluştu:


A Grubu


Erciyes İdmangücü


Argıncık Esnafspor


1966 Turanspor


Talasgücü Belediyespor


Spor A.Ş


Doğa Gençlikspor


Kayseri Şekerspor


Hacılar Erciyesspor


Cuma Uluçay Talasspor


1. hafta


Kayseri Şekerspor-Erciyes İdmangücü


Argıncık Esnafspor-Hacılar Erciyesspor


Doğa Gençlikspor-1966 Turanspor


Talasgücü Belediyespor-Spor A.Ş


Cuma Uluçay Talasspor (BAY)


B Grubu


Kayseri İdman Yurdu


Güneşspor


Kayseri Atletikspor


Bünyan Belediyespor


Anadolu Yıldızları


Erciyesgücü FK


Argıncıkspor


Erkiletspor


Sungur FK


1. hafta


Kayseri İdman Yurdu-Güneşspor


Kayseri Atletikspor-Bünyan Belediyespor


Anadolu Yıldızları-Erciyesgücü FK


Argıncıkspor-Erkiletspor


Sungur FK (BAY)


C Grubu


Kocasinan Yemlihaspor


Makfitspor


Amarat Gençlikspor


Gültepespor


Anayurt Finalspor


Kocasinan Şimşekspor


İlbeyspor


Anadolu Gençlikspor


Talas Denizspor


1. hafta


Kocasinan Yemlihaspor-Makfitspor


Amarat Gençlikspor-Gültepespor


Anayurt Finalspor-Kocasinan Şimşekspor


İlbeyspor-Anadolu Gençlikspor


Talas Denizspor (BAY)


D Grubu


Develi Erciyesspor


Kocasinan Gençlikspor


Kılıçaslan Yıldızspor


Yeşilhisar Belediyespor


Gençlikspor


Bayraktarspor


Develispor


Kayseri Demirspor


1. hafta


Develi Erciyesspor-Kocasinan Gençlikspor


Kılıçaslan Yıldızspor-Yeşilhisar Belediyespor


Gençlikspor-Bayraktarspor


Develispor-Kayseri Demirspor

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