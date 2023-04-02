Kayseri U17 Ligi fikstür çekimi yapıldı

Kayseri U-17 Futbol Ligi fikstür çekimi, 34 takımın katılımı Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi.

08-09 Nisan tarihlerinde başlayacak olan U17 Ligi fikstür çekimine Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri ile birlikte ligde mücadele edecek olan 34 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında takımlar A- B Grupları 8 takımlı olurken C ve D Grupları ise 9'arlı dört gruba ayrıldı. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek final, yarı finalde çapraz eşleşme eleme usulüne göre oynayacaklar. Burada başarılı olan iki takım Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanacak. Kayseri U-17 Ligi'nde yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar ise şöyle oluştu:

A Grubu

Talas Anayurtspor

Bayraktarspor

Argıncık Esnafspor

Kocasinan Gençlikspor

Kayseri atletikspor

Kayseri Yolspor

Develispor

Anadolu Gençlikspor

1.Hafta

Argıncıkspor-Bayraktarspor

Kocasinan Gençlikspor-Talas Anayurtspor

Kayseri Atletikspor-Develispor

Kayseri Yolspor-Anadolu Gençlikspor

B Grubu

Kayseri Şekerspor

İncesu Gençlikspor

Demirspor

Erkiletspor

K. Şimşekspor

Gültepespor

Hacılar Erciyesspor

Erciyesgücü FK

1.Hafta

Demirspor-İncesu Gençlikspor

Erkiletspor-Kayseri Şekerspor

K. Şimşekspor-Hacılar Erciyesspor

Gültepespor-Erciyesgücü FK

C Grubu

G.O.Paşaspor

Gençlikspor

Yahyalı Gençlerbirliği

Doğa Gençlikspor

Erciyes İdmangücü

Argıncıkspor

Makfitspor

K. İdman Yurdu

Anadolu Yıldızları

1.Hafta

K. İdman Yurdu-G.O.Paşaspor

Gençlikspor-Makfitspor

Argıncıkspor-Y. Gençlerbirliği

Doğa Gençlikspor-Erciyes İdmangücü

Anadolu Yıldızları (BAY)

D Grubu

Talas Denizspor

Talasgücü Belediyespor

İlbeyspor

Amaratspor

Erciyes Esenn Makine FK

Cuma Uluçay Talasspor

Göktürkspor

Güneşspor

1.Hafta

Göktürkspor-Talas Denizspor

Talasgücü Belediyespor-Cuma Uluçay Talasspor

Erciyes Esne Makine FK-K. Aslan Yıldızspor

İlbeyspor-Amaratspor

Güneşspor (BAY)