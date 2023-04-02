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Kayseri U17 Ligi fikstür çekimi yapıldı

Kayseri U-17 Futbol Ligi fikstür çekimi, 34 takımın katılımı Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi.

Kayseri U-17 Futbol Ligi fikstür çekimi, 34 takımın katılımı Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi.


08-09 Nisan tarihlerinde başlayacak olan U17 Ligi fikstür çekimine Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri ile birlikte ligde mücadele edecek olan 34 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında takımlar A- B Grupları 8 takımlı olurken C ve D Grupları ise 9'arlı dört gruba ayrıldı. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek final, yarı finalde çapraz eşleşme eleme usulüne göre oynayacaklar. Burada başarılı olan iki takım Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanacak. Kayseri U-17 Ligi'nde yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar ise şöyle oluştu:


A Grubu


Talas Anayurtspor


Bayraktarspor


Argıncık Esnafspor


Kocasinan Gençlikspor


Kayseri atletikspor


Kayseri Yolspor


Develispor


Anadolu Gençlikspor



1.Hafta


Argıncıkspor-Bayraktarspor


Kocasinan Gençlikspor-Talas Anayurtspor


Kayseri Atletikspor-Develispor


Kayseri Yolspor-Anadolu Gençlikspor



B Grubu


Kayseri Şekerspor


İncesu Gençlikspor


Demirspor


Erkiletspor


K. Şimşekspor


Gültepespor


Hacılar Erciyesspor


Erciyesgücü FK



1.Hafta


Demirspor-İncesu Gençlikspor


Erkiletspor-Kayseri Şekerspor


K. Şimşekspor-Hacılar Erciyesspor


Gültepespor-Erciyesgücü FK



C Grubu


G.O.Paşaspor


Gençlikspor


Yahyalı Gençlerbirliği


Doğa Gençlikspor


Erciyes İdmangücü


Argıncıkspor


Makfitspor


K. İdman Yurdu


Anadolu Yıldızları



1.Hafta


K. İdman Yurdu-G.O.Paşaspor


Gençlikspor-Makfitspor


Argıncıkspor-Y. Gençlerbirliği


Doğa Gençlikspor-Erciyes İdmangücü


Anadolu Yıldızları (BAY)



D Grubu


Talas Denizspor


Talasgücü Belediyespor


İlbeyspor


Amaratspor


Erciyes Esenn Makine FK


Cuma Uluçay Talasspor


Göktürkspor


Güneşspor



1.Hafta


Göktürkspor-Talas Denizspor


Talasgücü Belediyespor-Cuma Uluçay Talasspor


Erciyes Esne Makine FK-K. Aslan Yıldızspor


İlbeyspor-Amaratspor


Güneşspor (BAY)

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