İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri U17 Ligi

Kayseri U-17 Ligi maçında Trabzon 3861 attığı 2 golle 3 puanı aldı.


Stat: Vali Muammer Güler


Hakemler: Fulya Fırat, Mehmet Soner Yüce, Sedat Sabuncu


Trabzon 3861: Öner Faruk, Zafer Can Dişli, İsa Kadir Kaya, Gökdeniz Erdem, Emre Gürbüz, Ali Oğuz Türkyılmaz, Mehmet Demir, Berat Toprak, Avni, Servet Daşlı, Batuhan Turan


Belsinspor: Burhan Gazi Şahin, Muhammed Yenidoğan, Volkan Bedel, Eren Ayyıldız, Yusuf Önder, Okan Öcal, Murat Aslan, Furkan Mortaş, Talha Şahin, Efe Karabulut (Dk.45 Enes Yıldırım) Ahmet Şekercan


Goller: Berat Toprak Dk.12, Batuhan Turan Dk.50 (Trabzon 3861) Enes Yıldırım Dk.72 (Belsinspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.