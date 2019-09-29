Kayseri U17 Ligi

Kayseri U-17 Ligi maçında Trabzon 3861 Spor attığı 2 golle 3 puanı aldı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Fulya Fırat, Mehmet Soner Yüce, Esat Sabuncu
Trabzon 3861 Spor: Ömer Faruk, Zafer Can Dişli, İsa Kadir Kaya, Gökdeniz Erdem, Emre Gürbüz, Ali Oğuz Türkyilmaz, Mehmet Demir, Berat Toprak, Avni, Servet Daşlı, Batuhan Turan
Esen Makina Belsinspor: Burhan Gazi Şahin, Muhammed Yenidoğan, Volkan Bedel CD, Eren Ayyıldız, Yusuf Önder, Okan Öcal, Murat Aslan, Furkan Mortaş, Talha Şahin, Efe Karabulut, (Enes Yıldırım dk 45) Ahmet Şekercan
Goller: Berat Toprak dk 12, Batuhan Turan dk 50 (Trabzon 3861 Spor U17), Enes Yıldırım dk 72 (Esen Makina Belsinspor U17)