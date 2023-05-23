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Kayseri U17 Liginde Play-Off heyecanı

Kayseri U17 Liginde Play-Off heyecanı yarın başlıyor.



Kayseri U17 Liginde normal sezon tamamlandı. Normal sezonun ardından gözler Play-Off'a çevrildi. A Grubundan Kayseri Atletikspor, Bayraktarspor, B Grubundan Kocasinan Şimşekspor, Erciyesgücü FK, C Grubundan Anadolu Yıldızları, Makfitspor ve D Grubundan Talasgücü Belediyespor ile Erciyes Esen Makina FK takımları Play-Off'a çıkan ekipler oldular. Yarın oynanacak olan 2 müsabaka ile başlayacak olan Play-Off heyecanı Perşembe günü devam edecek. Rakiplerini saf dışı bırakan takımlar adını bir üst tura yazdıracak. Müsabakalar Çarşamba ve Perşembe günü Argıncık Stadı 1-2 Nolu Sahalarda saat 18.00'de oynanacak.


U17 Ligi Play-Off programı şu şekilde;


24 Mayıs Çarşamba


Kayseri Atletikspor-Erciyes Esen Makina FK


Kocasinan Şimşekspor-Makfitspor


25 Mayıs Perşembe


Anadolu Yıldızları-Erciyesgücü FK


Talasgücü Belediyespor-Bayraktarspor

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