Kayseri U18 Ligi fikstürü çekildi

U18 Ligi 8-9 Ekim'de başlayacak.

Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF Üyesi Murat Akgöz, Tertip Komitesi üyesi Melih Candan ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ve yöneticileri katıldı. U18 Ligi bu sezon 36 takımla 3 grupta mücadele edecek. A, B ve C grupları 12'şer takımdan oluşurken gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan Play-Off'lara kalacak ve 2 takım Kayseri'yi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek.

Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında U18 Ligi A Grubunda, Kılıçaslan Yıldızspor, Kocasinan Şimşekspor, İlbeyspor, Anayurt Finalspor, Demirspor, Erciyesgücü FK, Cuma Uluçay Talasspor, Hacılar Erciyesspor, Sanayi Esnafspor, Amaratspor, Talas Denizspor, Develi Gençlikspor yer alırken B Grubunda Talasgücü Belediyespor, Erkiletspor, Kayseri Yolspor, Gültepespor, Erciyes Esen Makina FK, Anadolu Yıldızları, Kayseri Gençlerbirliği, Argıncıkpor, Argıncık Esnafspor, Makfitspor, Sungur FK, Kocasinan Ülküspor yer alırken C Grubunda ise Buğdaylıspor, Develi Erciyesspor, Erciyes İdman Yurdu, Yeşilspor, Develispor, Kayseri Şekerspor, Kayseri Atletikspor, Anadolu Gençlikspor, Tomarza Belediyespor, Kocasinan Gençlikspor, Kayseri İdman Yurdu, Talas Anayurtspor takımları yer aldı. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında gruplar ve maçlar belli oldu. U18 Liginde ilk hafta maçları ise şu şekilde:

1.Hafta A Grubu

İlbeyspor-Talas Denizspor

Erciyesgücü FK-Demirspor

Amaratspor-Anayurt Finalspor

Kocasinan Şimşekspor-Sanayi Esnafspor

Kılıçaslan Yıldızspor-Hacılar Erciyesspor

Develi Gençlikspor-Cuma Uluçay Talas

1.Hafta B Grubu

Kayseri Yolspor-Sungur FK

Anadolu Yıldızları-Erciyes Esen Makina

Makfitspor-Gültepespor

Kocasinan Ülküspor-Kayseri Gençlerbirliği

Erkiletspor-Argıncık Esnafspor

Talasgücü Belediyespor-Argıncıkspor

1.Hafta C Grubu

Develi Erciyesspor-Buğdaylıspor

Erciyes İdmangücü-Kayseri İdman Yurdu

Yeşilspor-Kocasinan Gençlikspor

Develispor-Tomarza Belediyespor

Kayseri Şekerspor-Anadolu Gençlikspor

Kayseri Atletikspor-Talas Anayurtspor