Kayseri U18 Ligi Play-Off maçında Kocasinan Şimşekspor, rakibi Talasgücü Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Kocasinan Şimşekspor aldığı bu galibiyetle Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Harun Soyeşik, Kadir Çelikbaş

Kocasinan Şimşekspor U18: Fazlı Güner (Ahmet Taş Dk.60), Abdülkadir Söyler, Halil Yönlü, Karahan Karahan, Buğrahan Duğan, Fikret Arda İbiş (Efe Aydın Dk.50), Mustafa Bulut (Onur Bağcı Dk.78), Mehmet Tek, Batuhan Bozkurt Bolat

Talasgücü Belediyespor U18: Mustafa Aslan, Mehmet Küpeli (Ahmet Said Dk.78), Mehmet Aydemir, Hanifi Güray Kepenek, Türkislam Konateke, Ömer Kaya (Hakkı Batuhan Turan Dk.67), Onur Han Ünal, Harun Akhan, Bahadır Sarıçiçek, İbrahim Özdemir (Oğuzhan Turan Dk.46)

Goller: Buğrahan Duğan (dk. 44), Batuhan Bozkurt Bolat (dk.52) (Kocasinan Şimşekspor U18), Harun Akhan (dk. 54) (Talasgücü Belediyespor U18)