Kayseri U18 Ligi: Tomarza Belediyespor: 6 - Kayseri İdman Yurdu: 3

Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi ekiplerinden Tomarza Belediyespor, hafta sonu oynadığı maçta Kayseri İdman Yurdu'nu 6-3 mağlup etti.

Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi C Grubunda mücadele eden Tomarza Belediyespor ligin 7. haftasını 3 puanla kapattı. Mimarsinan Serkent Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk yarıyı 4-1 önde tamamlayan Tomarza Belediyespor, ikinci yarıda iki gol buldu ve sahadan 6-3'luk galibiyetle ayrıldı. Mavi beyazlılar aldığı galibiyetle gruptaki üçüncü galibiyetini alarak puanını 9'a çıkarttı.

Tomarza Belediyespor'un Kayseri İdman Yurdu karşısında galibiyeti getiren golleri Aykut (3), Ali Rıza (2) ve Burak kaydetti.