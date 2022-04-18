Kayseri U18 Play-Off

Kayseri U18 Ligi Play-Off maçında OSB Teknik Koleji, rakibi Erkiletspor'u 3-0 mağlup etti. OSB Teknik Koleji aldığı bu galibiyetle Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Oğuzhan Bahçıvan, Batuhan Alkan

OSB Teknik Koleji U18: Muhammet Yasin Atıcı, Abdulsamet Şimşek, (Emre Karakaya dk.80), Celal Çemç, Şakir Gazioğlu, Tuğrul Çetin, Yusuf Tolu, Doğukan Kılıç, (Eren Akçakoyun dk.68), Anıl Çalış, (Onur dk.68), Furkan Batar, Emre Fındık, (Enes Temizyürek dk.70), Ömer Yıldız, (Yusuf Aydoslu dk.55),

Erkiletspor U18: Şahin Demir, Bekir Arslan * Yusuf Kama, (Semih Çetinkaya dk. 55), Hüseyin Yalçın, Mikail Akdaş, Emir Can Irmak, Ahmet Yadigar, (İbrahim Şimşek dk.35), Gazi Hançer, Özgür Uludağ, Fatih Taş, (Yaşar dk.55), Muammer Savaş

Goller: Emre Fındık (dk.20), Doğukan Kılıç (dk.25, 42) (OSB Teknik Koleji U18)