İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri U19 Ligi 7.Hafta

Kayseri U19 Ligi 7.

haftasında oynanan zorlu karşılaşmada lider Talasgücü Belediyespor rakibi Kocasinan Şimşekspor'u Abdulsamet Demirel'in golleri ile 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-Lacivertliler yoluna namağlup devam ediyor.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler Murat Özçetin, Yunus Emre Gerez, Serkan Yıldırım


Kocasinan Şimşekspor U19: A.Arda Yücel, Furkan İlhan, F.Yiğit Yılmaz, İsmail Can Erbaş, (Dk.50 Furkan Aslan), Abdulkadir Baykaldı, Abdullah Enes Ozan, Eren Topuz, (Dk.68 Mustafa Bulut), Yasin Eker, Berkay Arı, (Dk.85 Serhat Uğur), Emircan Yıldırım, Kadir Eren Üçel


Talasgücü Belediyespor U19: Gürsel Can Koçer, Uğur Taşpınar, Ahmet Karahan, Kaan Haydar Şahin, Melih Faruk Demir, Ali Avcı, Dursun Erdem Yıldız, Muhammet Aktan, Abdulsamet Demirel, Ahmet Said Durak, (Dk. 64 Hanifi Güray Kepenek), Emre Can Akkaya, (Dk.53 Muharrem Sahar)


Goller: Abdulsamet Demirel Dk. 27 ve 36 (Talasgücü Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.