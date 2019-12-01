Kayseri U19 Ligi 7.Hafta

haftasında oynanan zorlu karşılaşmada lider Talasgücü Belediyespor rakibi Kocasinan Şimşekspor'u Abdulsamet Demirel'in golleri ile 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-Lacivertliler yoluna namağlup devam ediyor.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler Murat Özçetin, Yunus Emre Gerez, Serkan Yıldırım

Kocasinan Şimşekspor U19: A.Arda Yücel, Furkan İlhan, F.Yiğit Yılmaz, İsmail Can Erbaş, (Dk.50 Furkan Aslan), Abdulkadir Baykaldı, Abdullah Enes Ozan, Eren Topuz, (Dk.68 Mustafa Bulut), Yasin Eker, Berkay Arı, (Dk.85 Serhat Uğur), Emircan Yıldırım, Kadir Eren Üçel

Talasgücü Belediyespor U19: Gürsel Can Koçer, Uğur Taşpınar, Ahmet Karahan, Kaan Haydar Şahin, Melih Faruk Demir, Ali Avcı, Dursun Erdem Yıldız, Muhammet Aktan, Abdulsamet Demirel, Ahmet Said Durak, (Dk. 64 Hanifi Güray Kepenek), Emre Can Akkaya, (Dk.53 Muharrem Sahar)

Goller: Abdulsamet Demirel Dk. 27 ve 36 (Talasgücü Belediyespor)