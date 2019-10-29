Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan: ”Bizler ülkü ocakları ve cumhuriyete sahip çıktığımızı bir kez daha gösterdik”

Kayseri Ülkü Ocakları tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen '96. Yıl Gençlik Yürüyüşü' nde konuşan Kayseri Ülkü Ocakları Kayseri Şube Başkanı Başkanı Serdar Turan, ”Bizler ülkü ocakları ve cumhuriyete sahip çıktığımızı bir kez daha gösterdik” dedi.

Düzenlenen yürüyüşe Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı teşkilatı ve Kayseri Ülkü Ocakları teşkilatı katıldı. Yürüyüşün daha sonra da birlik ve beraberlik içerisinde devam edeceğini söyleyen Serdar Turan, “Kayseri Ülkü Ocakları olarak, Cumhuriyet'in 96. kuruluş yıldönümüne özel '96. Yıl Gençlik Yürüyüşü' ve konser tertipledik. Bizler ülkü ocakları olarak, Cumhuriyetin bekçileri olarak, bugün de Cumhuriyet'e ve bayrağa sahip çıktığımızı burada teşkilatlarımızın katılımlarıyla gösterdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de vatanımızın, milletimizin ve devletimizin birliği, beraberliği içerisinde nice 29 Ekim'leri hep birlikte kutlayacağız İnşallah. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Yürüyüş sonrası Talas paraşüt indirme alanında konser veren Alperen Kekilli de izleyenleri şarkılarıyla coşturdu.