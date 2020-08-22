Serdar Turan'ın 10 Mayıs tarihinde görevden alınmasının ardından Kayseri Ülkü Ocakları Başkanlığı'na Ali Çelik atandı.

Ülkü Ocakları Genel Merkezinden yapılan açıklamada, “Ülkü Ocakları Genel Başkanımız sayın Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından Kayseri Ülkü Ocakları Başkanlığına Ali Çelik atanmıştır. Yeni görevinde başarılar diler, geçmiş dönemlerde Kayseri Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan tüm ülküdaşlarımıza da teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.