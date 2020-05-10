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Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, görevine son verildiğini duyurdu

Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin emri ile görevine son verildiğini duyurdu.

Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emri ile görevine son verildiğini duyurdu.


Serdar Tura sosyal medyada yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Kıymetli büyüğümüz genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin emirleriyle Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevim sona ermiştir. Bundan sonra da bir ülkücü olarak liderimizin emrinde olmaya devam edeceğim. Kamuoyuna duyurulur."

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