Kayseri Ülkü Ocakları'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü

Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı kutlamaları adına gerçekleştirdiği program çerçevesinde, İl Ocak Binası önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanında kadar süren yürüyüş düzenledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı kutlamaları adına saat 19.23'te gerçekleştirilen programda, Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik tarafından Atatürk büstüne çelenk konuldu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik, yaptığı basın açıklamasında; “97 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran irade halen mevcuttur. Bugün yine Türk Milleti'ne karşı topyekun gelinmekte, Haçlı Seferi hazırlığı yapılmaktadır. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti sokakta bulunmamıştır, sokağın insafına da bırakılmayacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği cumhuriyeti Ülkücü Gençlik sahipsiz bırakmayacaktır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ne Mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.