İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi İnşaat Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Fuarcılık alanında ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlaması hedeflenen, Kayseri OSB himayesinde yaptırılmakta olan Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaat çalışmalarına hızla devam ediyor.


Kayseri OSB'nin uygulamaya dönük büyük ve örnek projeleri arasında yer alan Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tahir Nursaçan “Mart 2019'da hizmete sunmayı planladığımız Fuar ve Kongre Merkezi sadece ilimiz değil, civar vilayetlere de hizmet edecek şekilde ülkemiz ekonomisine katma önemli katma değerler sağlayacaktır.


Tarihinde hep ticaret ile anılmış, geçmişinde Yabanlu Pazarı gibi dünyanın ilk uluslararası fuarını barındıran şehrimize, bu fuar alını kazandırmak boynumuzun borcudur.


Günümüzde pazarda meydana gelen yeni gelişmeler rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı ortamları doğurmuştur.


Fuar organizasyonları sadece organizatör firmalar ya da katılımcı firmalar açısından değil, aynı zamanda düzenlendikleri kent, bölge hatta ülkeler için olumlu sonuçlar doğurmakta, yöre halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli katkılarda bulunmaktadırlar.


Fuar Merkezi'nin tamamlanabilmesi için yoğun tempoyla çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. “ dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.