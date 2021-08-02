Kayseri UMKE ekibi Manavgat'ta

Kayseri'de en zor görevleri başarıyla yerine getiren UMKE ekibi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında görevlendirildi.

Kayseri'den 8 UMKE gönüllüsü, Sağlık Bakanlığı SAKOM birimi tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında görevlendirildi. Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı ve Ulupınar Mahallelerinin içinde bulunan Aladağlar'da 3 gün boyunca etkili olan orman yangınında büyük mücadele örneği sergileyen UMKE ekipleri, Manavgat'taki yangında dumandan etkilenen ekiplere ve vatandaşlara medikal müdahale ve destek için büyük çaba sarf ediyor. UMKE 11. Bölgeden 8 gönüllü ve 2 UMKE aracı, Nevşehir'den 4 gönüllü ve 1 UMKE Aracı, Niğde'den 4 gönüllü ve UMKE aracı olmak üzere toplamda 16 UMKE gönüllüsü ile 4 UMKE aracı yangının devam ettiği ilçede görevlendirildi.

UMKE ekipleri yangın bölgesinde alevlere müdahale eden arama kurtarma ekiplerinin yaralarını büyük bir özenle sarmaya çalışıyor.