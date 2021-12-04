Kayseri UMKE gönüllüleri il dışı görevinde

Kayseri'de il dışına görevlendirilen 24 UMKE gönüllüsü, 4 adet ambulans ve 3 adet araç için uğurlama töreni düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; "UMKE görevlileri olarak Sağlık Bakanlığımızın görevlendirdiği il dışı görevine gitmek için yola çıkacaksınız. Kayseri'de 4 ekip olarak burada görev alacaksınız. Daha önce gönüllü olarak görev yaptığınız bu tür çalışmalarda olduğu gibi, Muğla yangınında olduğu gibi, Elazığ depreminde olduğu gibi bu görevinizde de güzel hizmetler yapacağınıza inanıyorum. Allah yolunuzu açık eylesin" dedi.