Kayseri Üniversitesi 1. Yaşını Kutladı

kuruluş yıldönümünü basınla birlikte kutladı. Basınla iftar yemeğinde bir araya gelen Kayseri Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi'nin Rektörleri, Kayseri Üniversitesi'nin 1. yaş günü pastasını birlikte kesti.

Botanik Alakart Restoranda düzenlenen etkinliğe, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu ve Prof. Dr. Sıdkı İlkay, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Yenisu, Kayseri Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Semra Aksoylu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda basın çalışanı katıldı.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkan Veli Altınkaya, Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Üniversitesi'nin ve diğer üniversitelerin Kayseri'nin yararına, ülkenin yararına ve toplumun yararına yaptıkları her işte gazeteciler olarak yanlarında yer aldıklarını söyledi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, Kayseri Üniversitesi'nin Erciyes Üniversitesi'nin 1. yaş gününü kutladı.

Rektör Çalış, “Erciyes Üniversitesi olarak bizim içimizden 3 üniversite çıktı. Bunlardan sonuncusu Kayseri Üniversitesi. Tabi, Kayseri Üniversitesi'nin bizim için ayrı bir yeri var. Bir birinden ayrılamaz et tırnak gibiyiz. Kayseri Üniversitesi'nin büyümesi ve çıtasını yükseltmesi onurumuz ve şerefimizdir. Biz bundan mutluluk duyarız ve elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Biz Erciyes Üniversitesi olarak bir araştırma üniversitesiyiz. Araştırma odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunda da birçok yeni faaliyetleri başladık. Daha iki gün önce şehrin dinamikleriyle biliyorsunuz bir protokol imzaladık. 100 talep 100 çözüm adlı projede şehrimizin taleplerine yönelik projeler üreteceğiz. Ve yine öğrenci odaklı bir üniversiteyiz dedik. Hem araştırma, hem de öğrenci odaklı üniversite olma açısından elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ve çıtayı da giderek yükselteceğiz inşallah. Kayseri Üniversitemiz ise uygulama odaklı ve meslek yüksekokulu odaklı üniversite olarak kuruldu. Ve ben bunda çok başarılı olacağına inanıyorum. Özellikle Kurtuluş hocam himayesinde inşallah Kayseri Üniversitemiz gerçekten hak ettiği yere gelecek. Biz bu konuda her türlü desteği veriyoruz. Kayseri Üniversitesi'nin büyüyüp gelişmesini çok önemsiyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise konuşmasında Kayseri Üniversitesi'nin Erciyes Üniversitesi'nin stratejik ortağı olduğunun altını çizdi.

Rektör Karamustafa, “Biz atanalı 8 ay olmuş olsa da, üniversitemiz biliyorsunuz geçen yıl 18 Mayıs'ta kuruldu. Bizde üniversite kurulduktan yaklaşık 4 ay gibi süre sonra Mustafa hocamla aynı gün atandık. Biz Erciyes Üniversitesi'nin bağrından koptuk. Ben öğretim üyesi olarak asistanlığımla beraber bugüne kadar, hala da Erciyes Üniversitesi öğretim üyeliğim devam etmektedir. Bunları özellikle vurgulamak istiyorum. Biraz önce değerli Rektörümün de bahsettiği üzere her iki kurum birliktedir. Erciyes Üniversitesi bizim stratejik ortağımız. Bizim ağabeyimiz. Bağrından çıktığımız ve bütün elemanlarımızın, bütün akademisyenlerimizin ve idari personelimizin meslek hayatına başladığı üniversitedir. Biz Kayseri gibi Türkiye'nin önemli şehrinin adını taşıyan üniversiteyi, Kayseri Üniversitesini, birlikte büyüteceğiz. Erciyes Üniversitesi, ülkemizin önde gelen, başarılı ve nitelikli bir üniversitesi. Böyle bir üniversitenin bağrından çıkan ama farklı misyonu, farklı yolu, gördüğünüz üzere uygulama ve proje odaklı iş dünyası ile bütünleşen, yani Kayseri Üniversitesi hali hazırdaki formatıyla uygulamalı bilimler üniversitesi gibi duruyor, ama adının Kayseri Üniversitesi olması bize avantaj kazandırıyor” diye konuştu.

Kayseri Üniversite'nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Rektör Karamustafa, “Öncelikle biz yönetim hocasıyız. İşletme hocasıyız. Stratejik planımızı oluşturduk. Kayseri Üniversitesi'nin 2019-2023 stratejik planı hazırlandı. Bakanlığa gönderildi. Gözden geçiriliyor. Belki bir takım düzeltmeler yapılacak. Dolayısıyla Rektörlüğümüzün göreve geldiğimizin ilk 8 ayında stratejik planımız. Belki eksiği olabilir. Belki fazlalığı olabilir. Ama elimizde önümüzdeki 4 yıla ilişkin nasıl bir yol haritası izleyeceğimize ilişkin merkezi yönetime de, Cumhurbaşkanlığımıza da, Devletimize de sunduğumuz bir stratejik planı hazırlamış olduk. Bunda emeği geçen mesai arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmasında Kayseri Üniversitesi'nin merkez kampüsü için arsa yerinin belirlendiğine de dikkat çeken Rektör Karamustafa,

“Kayseri merkezdeki yapılanmamız Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde. Ben huzurlarınızda Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış hocama ve ekibine sonsuz şükranlarımı sunmak istiyorum. Çünkü bu paylaşmacı ruh, neticede her iki kurumun kimliği farklı da olsa bizim Erciyes Üniversitesin merkez kampüsündeki 4 binayı biz kullanıyoruz. Onun dışında tarım alanlarımız var. Bu 4 binada 6 okulumuz var. Biride lisansüstü eğitim enstitüsü. Dolayısıyla Kayseri merkezde bir fakültemiz daha var. Onu harekete geçiremedik. Onu harekete geçirmek içinde kampüs çalışmalarımızın sonuçlanmasını bekleyeceğiz. Üniversitemize arsa yerinin belirlenmesi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile ekibine ve siyasilerimize sonsuz şükranlarımı sunmak istiyorum. Onların destekleri ile ümit ediyorum çok kısa zamanda arsanın planlama çalışmaları tamamlanacak. Bu tabi ki 3-5 günde olacak bir şey değil. Birkaç ay içerisinde en azından tahmin ediyorum. Yılsonunu geçmeyeceğini düşünüyorum. O süreç içerisinde planlama çalışmaları Ankara ve Kayseri nezdinde tamamlandıktan sonra, hazineden de en kısa zamanda bize tahsisi yapılır ümidini ediyorum. Seneye inşaat mevsimi başladığında, İlkbahar-Yaza doğru kampüs alanımızda Kayseri Üniversitesi'nin kampüsünde kazmayı vururuz diye düşünüyorum. İnşallah onun içinde böyle bir toplantı yaparız diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kayseri Üniversitesi'nin 1. yaş günü pastası kesildi.

Daha sonra Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış'a, günün anısına üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.

Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.