Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsüne modern sosyal tesis yapılıyor

Öksüt Madencilik ve Develi Belediyesi tarafından Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü'ne modern Sosyal Tesis yapılacak.

Yaklaşık 500 metre kare kapalı alana sahip ve tek kat üzerine planlanan sosyal tesis projesi içerisinde, çalışma ve okuma odası, çok amaçlı salon, oyun salonu, market, kafe ve mescit gibi öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar bulanacak. Önümüzdeki şubat ayı içerisinde temeli atılacak sosyal tesisin bu yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Öksüt Madencilik ile Develi Belediyesi'ne yaptıracakları sosyal tesisten dolayı teşekkür etti.

Kayseri Üniversitesi'nin ikinci büyük kampüsü olan Develi Seyrani Kampüsünün yapılacak modern tesis ile sosyal imkânının daha da artacağını kaydeden Rektör Karamustafa, “Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaları için düşünülen sosyal tesis projesi, Develi'de belediye ve hayırsever desteğinin en güzel örneğini oluşturacaktır. Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla öğrencilerine en nitelikli mesleki ve teknik yükseköğretim veren üniversitemiz, özellikle ilçelerdeki okulları ile yerel kalkınmaya da destek olmaya çalışmaktadır. İlçelerdeki meslek yüksekokullarımızın sosyal imkânları ne kadar fazla olursa, buraları daha çok öğrenci tercih edecektir. Bu da üniversitemiz, belediyeler, hayırseverler ve diğer yerel kaynakların destekleri ile mümkündür. Ben Develi Seyrani Kampüsüne yapılacak sosyal tesisin şimdiden hayırlı olmasını diler, sosyal tesisin yapımını üstlenen Öksüt Madencilik ve Develi Belediyesi'ne tekrar teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.