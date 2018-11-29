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Kayseri Üniversitesi heyetinden Başkan Gülcüoğlu'na ziyaret

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Kurtuluş Karamustafa ve beraberindeki heyet Belediye Başkanımız Şinasi Gülcüoğlu'nu makamında ziyaret etti.


Ziyarette Bünyan Meslek Yüksek Okuluna ilişkin yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Gülcüoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve beraberindekilere teşekkür etti. Başkan Gülcüoğlu, Bünyan Meslek Yüksek okulunun biran önce eğitime başlaması için en başından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrası içinde üzerilerine düşeni fazlasıyla yapacaklarını söyledi.


Başkan Şinasi Gülcüoğlu ve Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa daha sonra birlikte Meslek Yüksek Okulu binasında incelemelerde bulundular. Başkan Gülcüoğlu ve Rektör Karamustafa'ya sahada; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu, Bünyan MYO Müdürü Ögr. Gör. Emre Hayri Baraz, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Alper Bahçe, Bünyan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Elma İmar Müdürü Emre Sağıroğlu ve Ögr. Gör. İbrahim Arslan eşlik etti.

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