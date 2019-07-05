Kayseri Üniversitesi Heyetinden Bünyan'da İnceleme

Dr. Kurtuluş Karamustafa ve beraberindeki heyet Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Başkan Altun ve üniversite heyeti Bünyan Meslek Yüksekokulu binasında incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası bir değerlendirme yapan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa " Bünyan'da Meslek Yüksekokulumuzu gezdik. Burada Polat kardeşlerin, yurdumuzu yaptıran Yılmaz ve Nevzat beyin çok değerli yatırımları var. İnşallah üniversitemizde bu bölgeye öğrencisiyle bir güzellik getirecek. Başkanımızın güzel gayretleri var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. İlk edindiğim izlenim çok kısa sürede burada yapılacak olan işler tamamlanacağını gördük. İnşallah 2 programa 50'şer öğrenciden 100 öğrenci Bünyan Meslek Yüksekokulu'na gelecek. Ufak tefek eksiklerimiz yapılıyor. Önümüzdeki günlerde bunlarda tamamlanacak. Başkanımızın gayreti büyük, kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah Bünyan Meslek Yüksekokulu önümüzdeki yıllarda üniversitemizin önemli bir eğitim birimi olacak" dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'da, "Sayın hocamız müjdeli haberlerle geldiler. Bu yıl İnşallah Meslek Yüksekokulumuz iki bölümde 100 öğrenci alacak. Bizlere düşen Bünyan olarak tek vücut olup, elimizi taşın altına koymak ve bu büyük hizmetin ilçemize gelişini hızlandırmak ve ilerleyen yıllarda daha da geliştirmektir. İlçemizde yılladır hayali kurulan bu hizmetin memleketimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dr. Kurtuluş Karamustafa beyefendiye, üniversite yönetimine ve Meslek Yüksekokulu idari kadromuza ilçemize gösterdikleri ilgi için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.