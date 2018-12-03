Kayseri Üniversitesi, İncesu OSB'ye MYO Kurulması İçin Çalışmalara Başladı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nin ardından İncesu OSB Bölgesi'ne de Meslek Yüksekokulu kurulması için girişimlere başladı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu ile birlikte, İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır'ı ziyaret etti.

İncesu OSB yönetim binasında gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi olarak “sahada eğitim” sloganıyla OSB Bölgelerine yönelik başlattığı işbirliği ziyaretlerini İncesu OSB ile sürdürdüklerini söyledi.

Meslek Yüksekokulu eğitiminde sahadaki okulun daha faydalı olduğuna dikkat çeken Rektör Karamustafa, “Biz Kayseri Üniversitesi olarak meslek okullarının sahada olmaları ve öğlencilerinin de sahadaki işletmelerde bizzat yer alarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Bu çerçevede ilk girişimimizi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde başlattık. Kayseri OSB'ye Meslek Yüksekokulu kurulması için Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile protokol imzaladık. Ardından Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesine MYO kurulması için girişimlerimiz oldu. Son olarak İncesu OSB'de MYO çalışmaları için buradayız. Sayın İncesu OSB yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün burada İncesu OSB arsası için alternatifleri değerlendireceğiz. İnşallah buradaki ortak çalışmalarımız olumlu sonuç verir ve İncesu OSB'ye bir MYO kurarız” dedi.

İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır ise, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya OSB'lerle yürüttüğü işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

İncesu OSB'ye Meslek Yüksekokulu için belirledikleri arsaları Rektör Karamustafa'ya sunduklarını belirten Baktır, “Önerdiğimiz arsa uygun görülür, gerekli şartları da taşırsa, İncesu OSB'ye Meslek Yüksekokulu kurulması için elimizden gelen her türlü desteği vermeyi hazırız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Baktır, Meslek Yüksekokulu arsası için Rektör Karamustafa'ya sunum yaptı.

Daha sonra Rektör Karamustafa, İncesu OSB Başkanı Ali Baktır ve beraberindekiler, İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezdi.

Okul gezisinde atölyeleri dolaşan ve bizzat öğrencilerin mesleki çalışmalarına katılan Rektör Karamustafa'ya, İncesu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gamze Topuz, okul hakkında bilgiler verdi.