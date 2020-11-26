Kayseri Üniversitesi, Kayseri'nin kırsal kalkınmasına yönelik projeler için kolları sıvadı

Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla çalışmalarını sürdüren Kayseri Üniversitesi, tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında Kayseri'nin kırsal kalkınmasına yönelik projeler için kolları sıvadı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, Yeşilhisar MYO ve Yahyalı MYO öğretim elemanları ile bir araya geldi. Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ile Prof. Dr. Semra Aksoylu'nun da katıldığı toplantıda Rektör Karamustafa, kuruluşu henüz yeni olmasına rağmen Kayseri Üniversitesi'nin misyon, vizyon ve hedefleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti. Kayseri şehrinin ismini taşıyan üniversitelerinin sadece eğitim-öğretim faaliyetleri ile değil, yaptığı ve yapacağı bilimsel çalışmalarla şehre toplumsal fayda oluşturmak için gayret ettiğinin altını çizen Rektör Karamustafa, şunları ifade etti:

“Kayseri Üniversitemiz sadece bulunduğu şehrin merkezinde değil, ilçelerde de kampüsleri olan bir şehir üniversitesidir. Dolayısıyla yaptığı tüm çalışmalarda şehrimize ve ülkemize fayda oluşturmak zorundadır. İktisadi açıdan katkı sağlayan, sürdürülebilir olan ve yöresel değerleri ön plana çıkaran projelere ağırlık vereceğiz. Gerek ORAN Kalkınma Ajansı, gerek kamu kurum kuruluşları ve gerekse yerel dinamiklerle ortak çalışma yaparak, Kayseri merkez ve ilçelerinin tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında kırsal kalkınması için gerekli proje desteğini sağlayacağız. Bu yönde öğretim elemanlarımızın sürekli destekçisi olacağız.”

Rektör Karamustafa'nın konuşmasının ardından öğretim elemanları proje fikirleri konusunda görüşlerini belirtti.