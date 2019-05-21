Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa'dan Cabbar Başkan'a Ziyaret

Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

Cabbar Başkana yeni hizmet döneminin hayırlı olması dileklerinde bulunarak tebrikini ileten Rektör Karamustafa, önümüzdeki eğitim-öğretim sezonunda Seyrani kampüsündeki eğitim faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu.

Seyrani kampüsünün merkezden sonra Kayseri Üniversitesinin en büyük kampüsü olduğunu belirten Dr. Kurtuluş Karamustafa “Develililer gibi Develi'nin Belediye Başkanının da eğitim sevdalısı olması bizlere büyük güven vermekte. İslami İlimler Fakültesi ile Beşeri İlimler Fakültesine önümüzdeki eğitim-öğretim sezonunda öğrenci alacağız. Develimizin eğitim faaliyetleri ile alakalı her daim Belediye Başkanımızla istişareli olacağız. İlgisi ve alakasından dolayı Cabbar Başkanımıza teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

İslami İlimler Fakültesi ile Beşeri İlimler Fakültesinin Develi'ye büyük katkı sağlayacağını belirten Cabbar Başkan “İnşallah Develimiz üniversitemize, üniversitemiz de Develimize katkılar sağlayacaktır. Sıcaklığı ve samimiyeti ile Develi'deki eğitim için özverili gayret gösteren rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa hocama emeklerinden ve ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.