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Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın Yeni Yıl Mesajı

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Kurtuluş Karamustafa, 2021 yılı için mesaj yayımladı.


Rektör Karamustafa'nın yeni yıl mesajı şöyle:


“Dünya 2020 yılında sağlıktan ekonomiye sosyal ve doğal olaylardan ekolojiye birçok farklı ama bir o kadar da birbiri ile ilintili büyük zorluklar ve sıkıntılar yaşadı. Ancak, yaşanan bu sıkıntılar bizlerin ümitsizliğe ve umutsuzluğa kapılmasına sebep olmamalıdır. Aksine yaşadığımız her zorluk ve sıkıntıdan dersler çıkararak ve öğrenerek, geleceğe umutla ve güvenle bakmalıyız. Türkiye'mizin geleceğin güçlü, büyük ve lider ülke olması için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli ve birbirimiz ile sürekli kenetlenerek dayanışma içerisinde olmalıyız; çünkü dünyanın değişen şartları bunu gerekli kılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının başta ülkemiz olmak üzere, Türk ve İslam Dünyasına ve tüm insanlığa, sağlık, huzur ve bereket getirmesini dilerim.”

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