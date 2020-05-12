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Kayseri Üniversitesi, Uzaktan Öğretimde Online Sınav ve Yaz Okulu Takvimini Açıkladı

Yükseköğretim Kurulu’nun 11 Mayıs 2020 tarihli uzaktan öğretim sisteminde sınavların yüz yüze yapılmaması ile ilgili aldığı kararın ardından Kayseri Üniversitesi, uzaktan öğretim sistemi üzerinden hazırladığı online sınav programı ve yaz okulu takvimini açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu'nun 11 Mayıs 2020 tarihli uzaktan öğretim sisteminde sınavların yüz yüze yapılmaması ile ilgili aldığı kararın ardından Kayseri Üniversitesi, uzaktan öğretim sistemi üzerinden hazırladığı online sınav programı ve yaz okulu takvimini açıkladı.


Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle 23 Mart 2020 tarihinden itibaren başlanan uzaktan öğretim sürecini başarıyla sürdüren Kayseri Üniversitesi'nin, uzaktan öğretim online sınav programı ve yaz okulu takvimi şöyle:


Uzaktan Öğretim Derslerinin Son Günü : 23 Mayıs 2020


Ara sınavlar : 2-23 Mayıs 2020


Ara Sınav Mazeret sınavları : 28-31 Mayıs 2020


Öğrenci devam durumlarının OBİSİS'e girilmesi : 28-31 Mayıs 2020


Yıl sonu (final) sınavları : 1- 21 Haziran 2020


Telafi (bütünleme) sınavları : 22 Haziran - 5 Temmuz 2020


Yaz okulu kayıtları : 22 Haziran - 13 Temmuz 2020


Yaz okulu mazeretli kayıtları : 13 -15 Temmuz 2020


Yaz okulu başlangıcı : 13 Temmuz 2020


Tek ders başvuruları : 29 Haziran - 7 Temmuz 2020


Tek ders sınavları : 9 -12 Temmuz 2020


İslami İlimler Fakültesi ara sınav ödev/proje teslimi : 12 Mayıs - 13 Haziran 2020


Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uzaktan öğretim derslerinin sonunda sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi ve geleceğimiz olan gençlere evde kalarak sağlıklarına dikkat etmelerini istedi.

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