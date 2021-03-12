Kayseri Üniversitesi'nde 'Arşiv Belgelerinde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' Konulu Sergi Açıldı

Kayseri Üniversitesi tarafından, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılı etkinlikleri kapsamında 'Arşiv Belgelerinde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' konulu sergi açıldı.

Rektörlük binası fuaye alanında açılan sergi, aynı zamanda üniversitenin web sayfasında ziyaretlerin online beğenisine sunuldu. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşantısı ve İstiklal Marşı ile ilgili 20 adet arşiv belgesinin yer aldığı serginin en eski tarihli arşiv belgesini, 1 Eylül 1894 tarihine ait Gümülcine'de 800 kadar hayvanın telef olmasına sebep olan bulaşıcı hastalığı tetkik etmek amacıyla Edirne Ziraat Heyet-i Fenniyesi ile beraber Baytar Akif Efendinin (Mehmet Akif) gönderilmesi hakkında Orman, Maadin ve Ziraat Nezaretinden Dahiliye Nezaretine gönderilen yazı oluşturmaktadır. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabulünün 100. yıldönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

Rektör Karamustafa, “İstiklal Marşımız, ülkemizin bağımsızlık sembolüdür. İstiklal Marşımız, Türk Milletinin topyekün verdiği kurtuluş mücadelesinin mısralara, cümlelere, kelimelere yansımış halidir. Bu yüzdendir ki İstiklal Marşımız bizim için çok anlamlıdır ve vazgeçilmez bir değerimizdir” dedi. Sergi iki hafta süre ile ziyaretlere açık olacak.