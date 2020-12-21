Kayseri Üniversitesi'nde “Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” kuruldu

Böylece Kayseri'nin bir taraftan en yeni diğer taraftan da en köklü üniversitesi olan Kayseri Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezi sayısı sekize çıkmış oldu.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerek Kayseri ilinin ve Kapadokya Bölgesi'nin gerekse de ülkemizin turizm potansiyeli ve sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunulabilmesine ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına yönelik akademik düzeyde çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.

Rektör Karamustafa, “Oldukça zengin çekiciliklere sahip olan ülkemiz için turizm önemli sektörler arasındadır. Her ne kadar sektör Covid-19 pandemisinden önemli oranda etkilenmiş olsa da, pandemi sonrası turizm sektörü eski canlılığına, elbette, birtakım uygulama ve format değişikliği ile kavuşacaktır. Turizm sektörünün gelişmesinde, ilerlemesinde ve çeşitlenmesinde birçok kesime görev düşmektedir. Bu görevlerden biri de akademik camia olarak üniversitelerin görev alanına girmektedir ki, işte bu kapsamda yeni kurduğumuz ‘Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi' ile sektöre akademik düzeyde katkı sağlama ile akademik düzeydeki bilgi ve deneyimlerin uygulamaya dönüştürülmesinde de ciddi gayret ve çalışmalar içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.