Kayseri Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada Vali Şehmus Günaydın'ın ismini kullanan kötü niyetli kişilerin verilen banka hesaplarına para yatırılmasını istedikleri belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada vatandaşlar şu şekilde uyarıldı:

"Birtakım kötü niyetli kişilerin Sayın Valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçeler ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İşadamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur."