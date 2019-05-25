Kayseri Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Kayseri Valiliği, son zamanlarda ortaya çıkan dolandırıcıların kendilerini vali ve valilik çalışanı olarak tanıtmasından sonra harekete geçerek, vatandaşların bu konuda dikkatli olarak böyle bir durumda polise bilgi vermelerini istedi.

Dolandırıcılara karşı valiliğin yayımladığı basın bülteninde, “Birtakım kötü niyetli kişilerin Sayın Valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçeler ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İşadamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.