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Kayseri Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, kötü niyetli kişiler tarafından Vali Şehmus Günaydın ve valilikte görevli personellerin isimlerini kullanarak para istendiğini; vatandaşın bu tür kişilere itibar etmemeleri ve güvenlik birimlerine bildirmeleri ifade edildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, kötü niyetli kişiler tarafından Vali Şehmus Günaydın ve valilikte görevli personellerin isimlerini kullanarak para istendiğini; vatandaşın bu tür kişilere itibar etmemeleri ve güvenlik birimlerine bildirmeleri ifade edildi.


Yazılı açıklamada; "Birtakım kötü niyetli kişilerin Valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçeler ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İş adamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur" denildi.

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