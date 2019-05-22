İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Valiliğinden Engelli Çocuklar İçin ÇÖZGER müjdesi

Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlendirmesi raporu alma konusundaki geç randevu tarihleri için Kayseri Valiliği, Artık Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de ÇÖZGER raporu verileceğini duyurdu.


Kayseri Şehir Hastanesince çok geç randevu tarihi verildiği şikayetleri üzerine yapılan araştırmada, talep yoğunluğundan ötürü Kayseri Şehir Hastanesinde bulunan Sağlık Kurulunca haftanın bir gününün ÇÖZGER Raporlarına ayrıldığı ve 80-100 sayı aralığında ÇÖZGER raporu hazırlandığı belirlendi. Bunun üzerine valilik şikayetleri değerlendirerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de ÇÖZGER raporları verilmeye başlanacağının müjdesini verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.