Kayseri Valiliğinden Engelli Çocuklar İçin ÇÖZGER müjdesi

Kayseri Şehir Hastanesince çok geç randevu tarihi verildiği şikayetleri üzerine yapılan araştırmada, talep yoğunluğundan ötürü Kayseri Şehir Hastanesinde bulunan Sağlık Kurulunca haftanın bir gününün ÇÖZGER Raporlarına ayrıldığı ve 80-100 sayı aralığında ÇÖZGER raporu hazırlandığı belirlendi. Bunun üzerine valilik şikayetleri değerlendirerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de ÇÖZGER raporları verilmeye başlanacağının müjdesini verdi.