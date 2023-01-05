Kayseri Valisi Çiçek: "Kayserispor için kenetlenme zamanı"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayserispor'a sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek; "Biz bu takımı sadece galibiyetlerde değil, Kayseri'nin onuru ve gururu olduğu için seviyoruz" dedi.

Sahasında Karagümrük'e 4-2 mağlup olan Kayserispor'da alınan kötü sonuç sonrası Kayseri Valisi Gökmen Çiçek destek çağrısında bulundu. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalar yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Kayserispor'u bugüne getiren futbolcularımız, bugün belki bizi sevindiremediler ancak bugün Kayserispor için kenetlenme zamanı. Kayserisporlular, Kayserispor'un bu zor gününde yanında olacaktır. Hak ettiğimiz galibiyetlere tekrar ulaşacağız. Sonuna kadar takımımıza sahip çıkalım" dedi. Vali Çiçek; "Yenilse de yense de Kayserisporlu olmaktan, Kayseri'nin değerine sahip çıkmaktan geri kalmayacağız. Bu takımı sadece galibiyetlerde değil, bu takımı Kayseri'nin onuru ve gururu olduğu için seviyoruz" cümleleri kurdu.

Futbolcuların tüm ödemelerinin yapıldığının altını çizen Vali Çiçek, "Hocamız dahil hiçbir futbolcunun alacağı yok. Bugün bütün bir çabaların sonucu bir mutluluk istiyorduk ama nasip olmadı" ifadesinde de bulundu.