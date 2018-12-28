Kayseri Valisi Günaydın Trend Topic oldu

Öğrenciler, Vali'ye twit yağdırdı.

Kayseri'nin yeni Valisi Şehmus Günaydın, dün akşam okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurması ile sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. Sosyal paylaşım sitelerinden birisi olan Twitter'da kendisine ait hesaptan aşırı buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime bugün için 1 günlüğüne ara verildiğini duyurunca Vali Günaydın, binin üzerinde yorum aldı. Takipçisi binlerce artan Vali Günaydın'ın tatil yönündeki duyurusu binlerce kez Retweet ve beğeni aldı. Vali Günaydın'ın yaptığı duyuruya istinaden oldukça ilginç yorumlar da yapıldı. Vali Şehmus Günaydın'ın twitter'daki duyuruya yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

"Güzel valim ellerinizden öpeyim. Bu mutlu haberi bizlere sundunuz. Öğrencileri mutlu ettiniz. Çok büyük bir sevaba girdiniz', 'Şehmussss baaabbaa gayseriyi yaktın gavurdun', 'Gadalarını alırım senin sosis', 'Valim neden tatil yaptın okul kantini işletiyoruz yarin ödemeler var tatil iptal olsun', 'bazı kahramanların pelerini yoktur', 'Ne büyük adamsın valimmm gadanı alıyımmm', 'Vali bey melikgaziyi açar mısınız lütfen zaten haftasonu var 1 gün daha ben kardeşimi evde çekemem lütfen ya', 'Baba ver elini öpüyüm', 'Sen bizim baştacımızsın sen bizim gururumuzsun heyt beee', 'Gayseri evimiz Şehmus babamız', 'Vali 9'a kadar yaziliya çalistim. Yenimi geldi aklına tatil yapmak. Derhal geri çek. Yarin okula gidelim', 'Vali baba gel pazartesiyi de tatil et', 'Sen var ya sen şu gençliğin umudusun kral kraaaaalll', 'En iyi vali bizim vali', 'Valimmm sen nasıl bir kralsınnn', 'Canim sehmus amcacim seviyorum sizi."