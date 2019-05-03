Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Çocuklarımızı sokaktaki tehlikelerden korumak zorundayız”

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen tanıtım toplantısında TDP Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Semiha Altınbilek proje ve yapılan faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da önleyici polislik hizmetleri adı altında 2014 yılından itibaren projeye devam ettiklerini belirterek, "Bu kartopu gibi katlanarak devam ediyor. Bugün 3 bin 600'e yakın sporcusuyla Emniyetspor, Türkiye'nin en büyük amatör spor kulübü haline gelmiştir. İnşallah hedefimiz olimpiyat. Burada, olimpiyatta derece alan bir kardeşimizi göreceğiz. Ülkemizi çok iyi temsil edeceklerine eminim. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan da amaçlarının gençlerin eğitime katkı vermek olduğunu vurgulayarak; “Başlattığımız İpeksi Dokunuşla ilgili gençlerimizi kucaklayan spor faaliyetimizdeki maksadımız, yarınki Türkiye'yi büyütecek, inşa edecek olan genç kardeşlerimizin eğitimine bir nebze olsun katkı vermek. Onların elinde olmayan imkanı ulaşılabilir hale getirmek. Sonra onlar bize teşekkürü madalya olarak geri veriyorlar. Güzel enerjileri var, bu enerjilerini burada planlı bir spor içerisinde poizitife dönüştürerek kötü işlerden uzak durmak. Bizim maksadımız yarınki Türkiye'ye gençliğimiz sporlar biraz daha fazla gelişimi olursa bu da bizim en büyük karımız olur. Benim de ihtiyarlık projem. Diyoruz ki bizim de bağımız bahçemiz bu gençler. Gençler; sizleri seviyoruz, hepiniz benim çocuğumdan farklı değilsiniz. Özgüveninizi artırın, bu başarıyı devam ettirin. Bunu diğer eğitiminizde de devam ettirirseniz ulaşamayacağınız başarı yoktur. Sizin başarınız bizim gururumuz olacaktır" dedi.

"Gençlerimizi iyi bir şekilde eğitmek, her yönden ülkesine ve milletine faydalı bir birey haline getirmek için bu çalışmalar çok önemli"

Programa katılan Vali Şehmus Günaydın da sadece Kayseri'nin değil ülkemiz açısından çok önemli bir çalışmaya tanıklık ettiklerini dile getirerek; "Ailelerin gözündeki ışığı görünce bu projenin ne kadar başarılı olduğunu gördük. Ülkemiz ve milletimiz için tehlike ve tehditler var. Önemli olan bu tehlike ve tehditleri ortaya çıkmadan kurutmak, önleyici tedbirler almak. Risk grupları içerisinde yer alan gençlerimizi, çocuklarımızı da ülkemiz ve milletimiz üzerinde hesabı olanların ortaya çıkaracakları tehlikelerden ve tehditlerden korumak için bu tür projeler çok önemli. Gençlerimizi iyi bir şekilde eğitmek, onları yarınlara hazırlamak, her yönden ülkesine ve milletine faydalı bir birey haline getirmek için bu çalışmalar çok önemli. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Tehlikeye de düşseler, tehdit altında da olsalar bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu çocuklarımızı ötekileştirmemek lazım. Yanlışa bulaşan çocuklarımızı da kazanmak için tekrar gayret sarfetmemiz lazım. Çünkü biz bu çocuklarımızı dışladığımız zaman ülkemiz ve milletimiz açısından daha büyük tehlikelere neden oluruz. Onların başkalarının kötü emellerine alet olacak şekilde bir yöne sevk etmememiz lazım. Doğru, kolay, en az maliyetli olan bu. Tehlike ortaya çıkmadan tedbir almak, bu çocuklarımızı iyi eğitmek, çocuk ve ailelerimizi bilinçlendirmek. Başta emniyet müdürümüz ve diğer kurumlarımız, Saffet Bey'in de büyük yardımlarıyla çok önemli mesafeler almışlar. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizde bütün vilayetlerimize örnek olacak çalışmaya imza atan herkese teşekkür ediyorum. Bizler çocuklarımızı sokaktaki tehlikelerden korumak zorundayız. Onları bu tehlike ve t4ehdit altında yetiştirdiğimiz takdirde ileride telafisi mümkün olmayacak sonuçları da önceden görmemiz lazım. Bugün bağımlılık ve diğer mücadeleler olsun birçok kurumumuz çalışıyor. Bu çalışmalar önleyici tedbir olduğu için daha verimli oluyor. Bu nedenle bu çocuklarımızın şimdiki uğraş alanı tekvando, ama inşallah ilerideki zamanlarda diğer branşlarda da çocuklarımıza iyi bir eğitim, imkan hazırlayalım. Hedefimiz ‘olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonası' diyoruz. Çocuklarımızın ülkemizi ve şanlı bayrağımızı temsil etme noktasında başarılı olmaları için bu tür organizasyonlar önemli diyorum. Bu tür organizasyonları sadece emniyet müdürümüz, sadece Saffet Bey değil bütün kurumların ve şahısların desteklemesi lazım. Bu, toplumda yaşayan herkesin görevi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Proje Genel Koordinatörü Hasan Keleş, Vali Şehmus günaydın ile Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'a forma hediye etti. Daha sonra sporcular, protokol üyelerine gösterilerini sundu. Daha sonra iaşe dağıtımı gerçekleştirildi. İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi; 2014 yılı Ağustos ayından itibaren proje ortağı 16 kurum ve kuruluşun koordinesinde, 15 spor merkezinde uzman eğiticiler eşliğinde 500 sporcu ile uygulamaya konulmuştur. Proje başladığı tarihten bu güne kadar toplam 3 bin 500 lisanslı sporcu, 350 madalya almaya hak kazanan sporcu, 11 sporcu Millilik Belgesi almaya hak kazanmış, 3 sporcu, THOM Merkezine seçilmiş, 3 sporcu Balkan Şampiyonası'nda madalya almaya hak kazandı.