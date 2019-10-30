Kayseri Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Bir otelde düzenlenen resepsiyonda konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Cumhuriyet resepsiyonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ecdadımızın ortaya koyduğu büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. Ondan sonrada 1923 yılında Cumhuriyetimizi ilan ettik. O günden bugüne çok mesafeler aldık. Önümüze birçok engel çıkartıldı, zorluk çıkartıldı. Milletimiz birbirine güç vererek, birbirine destek vererek çıkartılan bütün engelleri tek tek aştı. Bundan sonrada inşallah bu engelleri ortaya koyanlara millet olarak en güzel cevabı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen resepsiyon üzerinde ‘Cumhuriyetin 96. Yılı' yazılı pastanın kesilmesi ve havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.