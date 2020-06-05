Kayseri ve Niğde'de cuma namazında avlular doldu taştı

Covid-19 salgının yayılmasının önüne geçilmesi için bir süredir camilerde toplu namaz kılınmıyordu. Alınan önlemlerin ardından gelinen süreçte geçen hafta toplu ibadete açılan camiler, bu hafta da ikinci kez cemaatiyle buluştu. Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Kayseri Valiliğince belirlenen camilerde maskelerini takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak hazır bulundu. Normalleşme adımları kapsamında toplu olarak kılınan cuma namazına ilgi oldukça yoğundu.

Niğde'de de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, ikinci kez cemaatine kavuştu. Niğde'de Valilikçe merkezde uygun görülen 17 otopark, pazar yeri ve camilerde cuma namazı kılındı. Perşembe pazarında vatandaşlar, alana maskesiz ve seccadesiz alınmadı. Girişte dezenfekte edilen vatandaşlar, 1,5 metre mesafeyle saf tuttu. İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık hutbede, korona virüsle mücadelede sosyal mesafeye ve tedbirlere dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.