Kayseri Voleybol, 4 kategoride şampiyon oldu

Kayseri'de son dönemde voleybola yaptığı yatırımlar ile dikkat çeken Kayseri Voleybol Kulübü, yerel liglerin tamamında şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Kayseri'de düzenlenen yerel voleybol ligleri sona erdi. Kadınlar kategorisinde gelenek bozulmadı ve Kayseri Voleybol Kulübü, tüm yaş kategorilerinde şampiyon oldu. Kayseri Voleybol; Genç Kızlar, Yıldız Kızlar, Küçük Kızlar ve Midi Kızlar kategorilerinde birinci oldu.

Öte yandan Kayseri Voleybol Kulübü, gelişim amaçlı kurulan Yıldız B Takımı ve Küçük B Takımı ile de Kayseri üçüncüsü oldu. Antrenör Seher Şahin gözetiminde müsabakalarda yer alan Kayseri Voleybol Kulübü, Kayseri'yi Türkiye genelinde yapılacak olan müsabakalarda temsil edecek. İlk olarak Midi Kızlar Grup müsabakalarında yer alan Kayseri Voleybol kulübü, adını Türkiye Finalleri'ne yazdırdı.